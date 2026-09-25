Milli boksör Büşra Işıldar, Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk gümüşünü aldı

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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Büşra, kadınlar 75 kiloda İralandalı Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Dünya şampiyonalarında iki kez final oynayan ve iki gümüş madalya kazanan Büşra, maçı kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa'da daha önce bronz madalya alan milli boksör, ilk gümüş madalyasını elde etti.

Kaynak: AA