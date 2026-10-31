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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu oldu

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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu oldu
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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde üst üste üçüncü kez genel klasman birincisi oldu. Bu başarı, eylülde Fransa'nın Bordeaux kentinde kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından geldi.

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, eylül ayında elde ettiği tarihi dünya şampiyonluğunun ardından Türkiye Şampiyonası'nda da üst üste 3. kez genel klasman birincisi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Ankara'daki tesisinde 24-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler U17, U21 ve Kadınlar Türkiye Şampiyonalarının final müsabakaları tamamlandı. Kadınlar kategorisinde mücadele eden Güzin Müjde Karakaşlı, üst üste üçüncü kez genel klasman Türkiye şampiyonu oldu.

Karakaşlı, geçtiğimiz eylül ayında Fransa'nın Bordeaux kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye kadınlar kategorisindeki ilk dünya şampiyonluğunu getirmişti. Milli sporcu, bu tarihi başarısının ardından Ankara'da kazandığı şampiyonlukla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Güzin Müjde Karakaşlı, 2027 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni madalyalar kazanmayı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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