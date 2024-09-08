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Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

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34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Dalış yapmak için Dalaman'a giden Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, alkollü olduğu belirtilen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, YOL KENARINDAN BEKLERKEN ÇARPTI

Dalış yapmak için Dalaman'a giden 34 yaşındaki Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden ve alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Milli Basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

İLKAN KARAMAN'IN BASKETBOL KARİYERİ

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti. Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Milli Basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Karaman'ın vefatı hakkında açıklama yapan Beşiktaş, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe ise İlkan Karaman'ın vefatı için, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

3.DünyaSavaşı:

Ama memleketimde ki çağdaş zihniyet, alkole laf söyleyemez. Onlar sadece islamla bağlantısı varsa veryansın eder

50
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Kenan Tepretoğlu:

Ruhu Şad Olsun, ailesine sabırlar dilerim, gencecik pırıl pırıl bir insanı bir şarhoş katlediyor, bu ülkede güzel günler göremeyeceğiz artık hiç sanırım

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Mert Kalyoncu:

Alkollü araç kullanmaya kasten adam öldürme kadar ağır ceza verilmeli.

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A B:

Bir ayyaşın yüzünden pisi pisine ölüm oldu alkollü araca ağır ceza verilmez , yaya geçidinde katliam olur serbestler uykulu arac kullananlar neler neler ?

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