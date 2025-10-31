Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, son olarak Bahçeşehir Koleji forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı.
- Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, TOFAŞ takımına transfer oldu.
- Furkan Korkmaz, TOFAŞ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Furkan Korkmaz'ın önceki takımları arasında Anadolu Efes, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji bulunuyor.
Son olarak Bahçeşehir Koleji forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yeni takımı resmen belli oldu.
TOFAŞ'A İMZA ATTI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ederken, milli oyuncu Furkan Korkmaz transfer edildi. Bursa temsilcisi, milli oyuncu ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.
KARİYERİ
28 yaşındaki Furkan Korkmaz daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giymişti.