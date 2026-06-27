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A Milli Erkek Basketbol Takımı Antalya kampını tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Antalya kampını tamamladı
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FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri öncesi Antalya'da kampa giren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Rusya ile yaptığı hazırlık maçını 86-78 kazandı. Milliler, 30 Haziran'a kadar İstanbul'da çalışmalarına devam edecek.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya'daki çalışmalarını hazırlık maçıyla birlikte tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya'daki kampında Rusya ile hazırlık maçı yaptı. Ay-yıldızlılar, mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan Milliler, rakibini 86-78 mağlup etti. Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Cedi Osman 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Rusya'da ise Kirill Grigori, 20 sayıyla maçı bitirdi.

Milliler, 30 Haziran'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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