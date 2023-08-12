Milli Basketbol Takımı İzlanda'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup ederek ön elemelere galibiyetle başladı. Başantrenör Ergin Ataman, yarınki Bulgaristan maçının daha önemli olduğunu belirterek, seyircinin desteğiyle galibiyet serisine devam edeceklerini söyledi.

Furkan Korkmaz: Çok iyi bir basketbol oynadık

Sertaç Şanlı: Bu takımın kaptanı olmak ayrı bir duygu ve heyecan

Alperen Şengün: Herkes görevini yerine getiriyor

Ömer Faruk Yurtseven: Genel olarak çok iyi bir başlangıç oldu

Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup ederek ön elemelere galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından milli basketbolcular Furkan Korkmaz, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir basketbol oynadıklarını belirten Furkan Korkmaz, "Maça çok iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. Turnuvanın ilk gününde oyuncular özelinde söylersem 'Sudan çıkmış balık gibi oluyoruz" diyebilirim. Bence bugün çok iyi basketbol oynadık. Buraya gelen ve ekran başında izleyenlere keyif verdik. Önemli olan da bu. Galibiyet de geldi, ne mutlu bana" dedi.

SERTAÇ ŞANLI: İLK 5 DAKİKANIN ARDINDAN KONTROLÜ ELİMİZE ALDIK

Karşılaşmayı değerlendiren takım kaptanı Sertaç Şanlı, "Turnuvaların ilk maçları zor olur. Çünkü rakibin ne hazırladığını bilmiyorsun. Biz maça biraz gergin olmamız sebebiyle istediğimiz gibi başlayamadık. Basit hatalar yaptık. İlk 5 dakikanın ardından kontrolü elimize aldık. Bunu bütün maça yayarak güzel bir galibiyet aldık. Yarın bundan daha zor olacak. İnşallah daha iyi bir oyun ve atmosfer olacak. İnşallah sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.

"BU TAKIMIN KAPTANI OLMAK AYRI BİR DUYGU VE HEYECAN"

Sertaç Şanlı, karşılaşmaya takım kaptanı olarak çıkmasının kendi için çok özel bir an olduğunu söyleyerek, "Bu takımın kaptanı olmak ayrı bir duygu ve heyecan. Orada yaşadıklarımı nasıl dile getiririm bilmiyorum. Kaptan olarak ilk resmi maçımda galibiyet almak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN: HERKES GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR

Yarın oynayacakları Bulgaristan karşılaşmasında da iyi bir performans göstereceklerine inandığını ifade eden Alperen Şengün, "İlk maçı yenerek turnuvaya güzel başladık. Çok odaklanmıştık. Farklı bir galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes görevini yerine getiriyor. Maç takvimi biraz sıkışık ama çoğu oyuncu buna alışık. İyi bir başlangıç yaptık. Yarın da aynı performansı vereceğiz" şeklinde konuştu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN: GENEL OLARAK ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Organizasyona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Ömer Faruk Yurtseven, "Burada kaybetme lüksümüz yok. İlk 5 dakika bizim için iyi değildi. Devamını ise çok iyi getirdik. Kendi rutinimize bağladığımızda ve doğru oynadığımızda her şey yerine oturdu. Yarın da devamının geleceğini düşünüyorum. Genel olarak çok iyi bir başlangıç oldu. Bundan sonra da maç maç devam edip kalitemizi en baştan ortaya koymamız gerekiyor ki işi şansa bırakmayalım" açıklamasında bulundu.