Milli Atletizm Takımı, Bakü'de Yarışacak
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Milli sporcular, Azerbaycan'ın Bakü kentinde 9-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na katılacak. Ay-yıldızlılar, Bakü'de yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na 6 sporcu ile katılacak. Milli takım kafilesi, 8 Haziran'da Azerbaycan'a hareket edecek ve 11 Haziran 2023 tarihinde yurda dönecek.
Milli sporcular, Azerbaycan'ın Bakü kentinde 9-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na katılacak.
Ay-yıldızlılar, Bakü'de yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na 6 sporcu ile katılacak. Milli takım kafilesi, 8 Haziran'da Azerbaycan'a hareket edecek ve 11 Haziran 2023 tarihinde yurda dönecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın başkanlığını yapacağı kafilede bulunan sporcular ve yarışacakları branşlar şöyle:
Nuh Bolat: Gülle atma
Orcun Ünalan: 100m-200m,
Mesut Bülbül: 3 adım-uzun atlama
Ecem Çalağan: Uzun atlama
Gizem Akgöz: 3 adım-uzun atlama
Oğuz Akgül: 200m-400m - İSTANBUL