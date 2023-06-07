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Milli Atletizm Takımı, Bakü'de Yarışacak

Milli Atletizm Takımı, Bakü'de Yarışacak

Spor Haberleri

Milli sporcular, Azerbaycan'ın Bakü kentinde 9-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na katılacak. Ay-yıldızlılar, Bakü'de yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na 6 sporcu ile katılacak. Milli takım kafilesi, 8 Haziran'da Azerbaycan'a hareket edecek ve 11 Haziran 2023 tarihinde yurda dönecek.

Milli sporcular, Azerbaycan'ın Bakü kentinde 9-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na katılacak.

Ay-yıldızlılar, Bakü'de yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na 6 sporcu ile katılacak. Milli takım kafilesi, 8 Haziran'da Azerbaycan'a hareket edecek ve 11 Haziran 2023 tarihinde yurda dönecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın başkanlığını yapacağı kafilede bulunan sporcular ve yarışacakları branşlar şöyle:

Nuh Bolat: Gülle atma

Orcun Ünalan: 100m-200m,

Mesut Bülbül: 3 adım-uzun atlama

Ecem Çalağan: Uzun atlama

Gizem Akgöz: 3 adım-uzun atlama

Oğuz Akgül: 200m-400m - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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