Milli Atletizm Takımı, Bakü'de Yarışacak

Milli sporcular, Azerbaycan'ın Bakü kentinde 9-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na katılacak. Ay-yıldızlılar, Bakü'de yapılacak olan Safarov Uluslararası Atletizm Yarışması'na 6 sporcu ile katılacak. Milli takım kafilesi, 8 Haziran'da Azerbaycan'a hareket edecek ve 11 Haziran 2023 tarihinde yurda dönecek.