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Aydınlı milli atlet Türkiye şampiyonu oldu

Aydınlı milli atlet Türkiye şampiyonu oldu
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Eskişehir'de düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda 110 metre engelli branşında yarışan Aydınlı milli atlet Koray Uygun, 13.51'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Bu derece aynı zamanda U20 Dünya Şampiyonası barajını geçmesini sağladı.

Eskişehir'de düzenlenen şampiyonada piste çıkan Aydınlı milli atlet Koray Uygun, Türkiye şampiyonu oldu.

U20 Türkiye Şampiyonası Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden milli sporcu Koray Uygun, büyük bir başarıya imza attı. 110 metre engelli branşında piste çıkan başarılı atlet, 13.51'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Koray Uygun'un elde ettiği bu önemli derece, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon şehrinde düzenlenecek U20 Dünya Şampiyonası barajını geçmesi açısından da büyük önem taşıdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gösterdiği üstün performansla hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandıran sporcumuz, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayı temsil etme yolunda önemli bir başarı elde etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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