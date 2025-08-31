Milli Atlet Gülşah Cebeci İslami Dayanışma Oyunları'na Hazırlanıyor

Milli Atlet Gülşah Cebeci İslami Dayanışma Oyunları'na Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 yaşındaki milli atlet Gülşah Cebeci, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmak için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor. Yunanistan'daki Balkan Şampiyonası'nda kazandığı birincilikle motivasyonunu artıran Cebeci, Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Milli atlet Gülşah Cebeci, 7-21 Kasım'da Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki Gülşah Cebeci, spor yaşantısına voleybolla başladı.

Öğretmenlerinin ve antrenörlerinin yönlendirmesiyle zamanla atletizmle ilgilenen Gülşah, bu branşta 7 yılda çeşitli başarılar elde etti.

Gülşah Cebeci, yurt içindeki şampiyonalarda gösterdiği performansların ardından milli takıma seçildi.

Milli sporcu, 26-27 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 4x400 metre karışık kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Gülşah, 2025 İslam Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmek için antrenörü Bahar Sekizkardeş ile çalışmalara devam ediyor.

"Aynı duyguları yaşamak istiyorum"

Gülşah Cebeci, AA muhabirine, spora olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Balkan Şampiyonası'nda birinci olmanın gururunu yaşadığını belirten Gülşah, şöyle konuştu:

"Yarışan son kişiydim. Birinciliği de ben getirdim. Tribünlerdeki alkış sesi beni çok güçlendirdi. Takımlar çok iyiydi. 4'üncülük gibi bir derece bekliyorduk. Yarışacak son kişiydim, o korkuyla biraz hızlı çıktım. Birinci gittiğimi fark ettim ve iyice asıldım. Çok gururlandım. Ailem çok mutlu oldu. Antrenörlerim de çok mutlu oldu."

Milli sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde birinci olup İslami Dayanışma Oyunları'na gitmeye hak kazandığını anlatarak, "İslami Dayanışma Oyunları'na yaklaşık 2 aylık sürem var. Bu süreçte iyi hazırlanmam gerekiyor çünkü madalya almayı hedefliyoruz. Riyad'da Türk bayrağını göndere çekip yine aynı duyguları yaşamak istiyorum." dedi.

Antrenör Bahar Sekizkardeş de altın madalya için İslam Oyunları'na odaklandıklarının altını çizdi.

Sporcusunun yoğun bir antrenman dönemine girdiğine değinen Sekizkardeş, "Eylül, ekim ve kasım ayında da gerekli antrenmanları yaparak İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Spor
Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan tarihi bir çağrı yapacak
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.