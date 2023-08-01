Milli atlet Ersu Şaşma, Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda 5.90'lık dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli atlet Ersu Şaşma, hedefinin 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak olduğunu söyledi.

"Bana mücadele etme hissi ve tecrübe kattı"

"İnanmak ve azim benim hayatımda önemli duygular"

Kübra SOYLU / İSTANBUL, - Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda 5.90'lık dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli atlet Ersu Şaşma, her madalya kazandığında mutlu olduğunu belirterek, hedefinin 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Almanya'da özel yarışlara katılacağını da sözlerine ekleyen Şaşma, "Sonra Dünya Şampiyonası'nda yarışacağım. Bundan sonraki hedefim, katıldığım bütün yarışlarda madalya almak. Tabi en önemlisi de 2024 Paris'te kürsüde olmak" şeklinde konuştu.