Milletvekili, şehit madencinin oğlunu maça götürdü

Bartın AK Parti milletvekili olan Yusuf Ziya Aldatmaz, maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden şehit madencinin oğlunu Kdz.Ereğli Belediyepor ile Bartınspor arasında oynanan maça götürdü.

Bartın AK Parti milletvekili olan Yusuf Ziya Aldatmaz, maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden şehit madencinin oğlunu Kdz. Ereğli Belediyepor ile Bartınspor arasında oynanan maça götürdü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kandilli İşletmesinde geçtiğiniz günlerde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın 10 yaşındaki oğlu Ömer Yıldırım Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında karşı karşıya gelen Ereğli Belediyespor ile Bartınspor maçını protokolle birlikte izledi.

Taziye ziyareti için şehit madencinin köyüne giden Bartın AK Parti Milletvekili olan Yusuf Ziya Aldatmaz, şehit madeninin oğlunu yanına alarak Kdz.Ereğli 'deki Şehit Vefa Karakurdu stadında oynanan Kdz.Ereğli Beleditespor ile Bartınspor maçına götürdü. Küçük Ömer Ereğli Belediyespor forması giyerken maçı protokolle birlikte izledi.

Büyüyünce futbolcu olmak istiyor

Milletvekili Aldatmaz, taziye nedeniyle ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi olan Ömer ve ailesine gerçekleştirdikleri ziyarette Ömer'in futbolu çok sevdiğini öğrenince maça götürmeyi teklif ettiğini, Ömer ve ailesinin kabulü üzerine, maça gitme kararı aldıklarını ifade etti.

Ömer'in annesinin de izin vermesi üzerine maçı birlikte izlediklerini de anlatan Aldatmaz, "Ömer, Bartınspor'u destekleyeceği sözünü vermişti. Maçta Kdz. Ereğli Belediyespor forması giydi ama Bartınspor'u destekledi" diye konuştu.

Öte yandan aileyi ziyarette Aldatmaz'ın yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın da yer aldığı öğrenildi. - BARTIN