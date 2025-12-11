Rekortmen atlet Ömer Faruk, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor

Erzurum'un Karayazı ilçesinde küçük yaşlarda arkadaşlarına özenerek başladığı atletizmde birçok Türkiye rekoru kıran milli sporcu Ömer Faruk Bozdağ, Avrupa kros ve dünya salon şampiyonalarına hazırlanıyor.

Erzurum'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sporculuk hayatına 10 yıldır devam eden 21 yaşındaki Ömer Faruk, ilkokulda başladığı sporda bugüne kadar çok sayıda Türkiye rekoru kırdı.

Fenerbahçe Kulübünde kariyerini sürdüren milli atlet, Avrupa, Balkan ve Akdeniz şampiyonluklarının yanı sıra 600, 800 ve 1500 metrelerde toplam 12 kez Türkiye rekoru kırmayı başardı.

23 yaş altı kategorisinde yarışmasına rağmen büyüklerde de rekor kırmayı başaran Ömer Faruk, Portekiz'in Lagoa kentinde 14 Aralık'ta yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor.

Bu şampiyonanın ardından ocak ve şubat aylarında baraj yarışlarına katılacak milli atlet, alacağı puanlarla 20-22 Mart'ta Polonya'da düzenlenecek 26. Kujawy Pomorze Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

"12 Türkiye rekorum var"

Milli atlet Ömer Faruk Bozdağ, AA muhabirine, ilkokuldayken arkadaşlarının bir koşu yarışmasına gitmek istediğini öğrendiğini, kendisinin de bu yarışa katılarak 3'üncü olduğunu söyledi.

Daha sonra bu spora yöneldiğini ve spor lisesinde okuduğunu ifade eden milli atlet, "Fenerbahçe beni transfer etti. Sonrasında milli takımda Avrupa ve Balkan şampiyonaları derken, buraya kadar geldik. 3 tane Balkan şampiyonluğu, 1 tane büyükler Balkan ikinciliği, 23 yaş altı Akdeniz şampiyonluğum var. 600, 800 ve 1500 metrede 12 Türkiye rekorum var." diye konuştu.

Başarılarına yenisini eklemek için Portekiz'deki Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan Ömer Faruk, şöyle devam etti:

"Ben normalde 800 ve 1500 metre koşuyorum ama bu Avrupa Şampiyonası'nda 6 kilometre kros koşacağım. Branşım olmayan bir alana gittim, üçüncü olarak milli takıma seçildim. Bu benim için gurur verici. Branşım olmayan bir disiplinde milli takıma girmek benim için güzel bir şey. 23 yaş altı olmama rağmen 800 metrede büyükler Türkiye rekorunu kırdım. Kendi klasmanım değil ama büyüklerin rekorunu kırdım. 20 yıllık kırılmayan rekorları kırdım, bu yönden çok mutluyum. Bunlar güzel hisler, yani kendi klasmanımın dışında başka klasmanlarda koşmak ve başarılı olmak beni çok mutlu ediyor."

Milli sporcu, daha büyük başarılara ulaşmak istediğini vurgulayarak, "Kapasitemin daha ileriye gideceğini anlıyorum. İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en güzel şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. Mart ayında da Dünya Salon Şampiyonası var ve en büyük hedefim şu an o. Önümüzde en önemli ve en büyük yarış. Onun için disiplinli şekilde çalışıyorum. İnşallah orada da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlar için performansımızın çok üstüne çıkmamız gerekiyor"

Antrenör Fesih Doğan da Ömer Faruk Bozdağ'ın şu ana kadar önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Sporcusunun iyi bir gelişim gösterdiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Her sporcunun, her antrenörün hayali olan olimpiyatlara gitmek bizim öncelikli amacımız. Bunun için de 2026 yılından sonra daha yoğun şekilde çalışıp ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek için çalışıyoruz. Ömer'in Balkan şampiyonlukları var. Özellikle 2-3 yıl içinde çok sayıda Türkiye rekoru kırdı. Bunlar 2002-2003 yıllarından kalan, uzun süredir kırılamayan rekorlardı. Zaten bu durumuyla da ne kadar iyi bir gelişim gösterdiği ortada. Tabii bu bizim için yeterli değil, olimpiyatlara gidebilmemiz için performansımızın çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Aslında Ömer ile çoğu şeyi hallettik. Artık bundan sonra dereceleri çok hızlı şekilde aşağı indirip, istediğimiz hedeflere ulaşmak önceliğimiz."

Ömer Faruk Bozdağ Bozdağ'ın Avrupa'da kros yarışına çıkacağını hatırlatan Doğan, "Ömer, kros yarışmasında çok iyi mücadele ederek milli takıma girdi. Burada da aslında araç olarak kullandığımız bir yarışma, yani dayanıklılığının gelişmesi önemli. Esas amacımız mart ayında Dünya Salon Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası da bizim için çok önemli çünkü milli formayla yarışacak. Performansını en iyi şekilde göstermek ve salon şampiyonasında iyi şekilde ülkemizi temsil etmek en önemli amacımız." değerlendirmesinde bulundu.