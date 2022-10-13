Mide bulandırdı! Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları "Bu kadar da olmaz" dedirtti

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın birlikte program yaptığı arkadaşı bir başka yorumcu Sinan Engin'in gözlük camını yalayarak temizledi. O sırada video kaydı alan spiker Ertem Şener, "Hocam gözlük nasıl temizlenir?" sorusu üzerine Engin'in gözlüğünü yalamaya başlayan Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki verdi. O anları sosyal medyada izleyenler, "Midemiz bulandı." yorumlarında bulunurken, reyting için bu kadarı da yapılmaz dedi.