Mide bulandırdı! Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları "Bu kadar da olmaz" dedirtti
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın birlikte program yaptığı arkadaşı bir başka yorumcu Sinan Engin'in gözlük camını yalayarak temizledi. O sırada video kaydı alan spiker Ertem Şener, "Hocam gözlük nasıl temizlenir?" sorusu üzerine Engin'in gözlüğünü yalamaya başlayan Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki verdi. O anları sosyal medyada izleyenler, "Midemiz bulandı." yorumlarında bulunurken, reyting için bu kadarı da yapılmaz dedi.
Beyaz Futbol programının moderatörü Ertem Şener ve yorumcuları Ahmet Çakar ile Sinan Engin, sosyal medyada yayınlanan bir videoyla yine gündem oldu.
"HOCAM GÖZLÜK BÖYLE TEMİZLENMEZ"
Ertem Şener'in "Hocam gözlük nasıl temizlenir gözlük?" sorusu üzerine Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlük camlarını yalamaya başladı. O sırada yaşananları kayda alan Şener, Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki gösterdi.
"MİDEMİZ BULANDI"
Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan video binlerce etkileşim aldı. O anları izleyenler Çakar'ı eleştirirken "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.