Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

Doktorları kamera karşısında! Söyledikleri pek iç açıcı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Belediyelere yönelik terör davasıyla ilgili iddianame hazır! Ağır cezada yargılanacaklar

İddianame hazır! Ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklar

Miami'de Padel & Soccer Celebrity Turnuvası Düzenlendi

Miami'de Padel & Soccer Celebrity Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Padel & Soccer Celebrity Turnuvası, spor, iş dünyası ve eğlence sektöründen ünlü isimleri Miami'de bir araya getirdi. Etkinlik, uluslararası bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Miami'de düzenlenen Padel & Soccer Celebrity Turnuvası, spor, iş dünyası ve eğlence sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Miami'de Padel & Soccer Celebrity Turnuvası düzenledi. Etkinliğin katılımcıları arasında, NBA'de Miami Heat forması giyen yıldız oyuncu Duncan McBryde Robinson, üniversite futbolunun başarılı eski oyun kurucularından Wilton Speight ve iş dünyası ile eğlence sektöründen isimler yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Resul Şahinol'un da yer aldığı gece, spor, kültür ve uluslararası bağların pekiştirilmesine de katkı sağladı. Konuklar, ünlü isimlerin padel ve futbol müsabakalarını ilgiyle takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, önümüzdeki dönemde de uluslararası organizasyonlarda aktif rol almaya devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.