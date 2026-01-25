Haberler

MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli"

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un Başakşehir maçında yaşadığı yenilgi sonrası oyuncuları eleştirdi. Performanstan üzüntü duyduğunu belirten Ersoy, kulüpteki maddi fedakarlıklara dikkat çekerek, oyunculardan daha fazla sorumluluk beklediğini ifade etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; Kayserispor'un Başakşehir maçında aldığı yenilgi sonrası açıklama yaptı.

Kayserispor'a verdiği önemle bilinen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sarı kırmızılı takım oyuncularını eleştiren bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı takımın ortaya koyduğu performanstan duyduğu üzüntüyü dile getiren Ersoy, skordan bağımsız olarak sergilenen oyun ve mücadele ruhunu eleştirdi. Kayserispor taraftarı olduğunu vurgulayan Ersoy, kulüpte maddi anlamda önemli fedakarlıklar yapıldığını belirterek; "Tüm ödemeler zamanında yapılıyorsa; oynayan, oynamayan ve oynatan herkesin bu formanın hakkını vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Takımın ruhuna ve inancına dikkat çeken Ersoy; "Bu takım inananların takımıdır" diyerek destek mesajını da yineledi.

İmkanlar dahilinde Kayserispor'a destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Ersoy, buna mukabil herkesin sorumluluğunu bilmesi gerektiğini belirterek; "Herkesin aklını başına almasını bekliyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı. - KAYSERİ

