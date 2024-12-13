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MHP'li Saffet Sancaklı: TBMM'deki 600 vekilin 400'ü obez ve aşırı kilolu

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM'deki bütçe maratonu esnasında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin yüzde 66,7'si obez ve aşırı kilolu. Bizden örnek verirsek 600 tane milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe maratonu sürüyor. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi görüşüldü. Görüşmede eski futbolcu olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, söz alarak TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıktı. Sancaklı, Türkiye'deki obezite istatistiklerini değerlendirdi.

TBMM'DEKİ VEKİLLER İÇİN OLAY TESPİT

Sancaklı, Türkiye'nin hareketsiz bir toplum olduğunu belirtip çocuk yaştan itibaren spor ve sanatın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Sancaklı, küçük yaşta itibaren verilecek spor bilinci ile Türkiye'nin hem yurt içi hem yurt dışı büyük spor başarıları elde edeceğini bildirdi. MHP'li Sancaklı daha sonra milletvekillerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Sancaklı, TBMM'deki vekillerin 400'ünün obez yani aşırı kilolu olduğunu ifade etti.

MHP'li Saffet Sancaklı: TBMM'deki 600 vekilin 400'ü obez ve aşırı kiloluMHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı.

"600 TANE MİLLETVEKİLİMİZİN 400 TANESİ OBEZ VE AŞIRI KİLOLU"

Sancaklı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Millet Meclisi olarak kanunlar çıkarıyoruz, güncel kanunlar çıkarıyoruz ama yapmamız gereken önemli bir şey de Türkiye'nin geleceğinin 100 yıllarını da garanti altına almaktır. Şimdi sağlıklı bir nesil nasıl yetiştireceğiz? Biz sağlıklı mıyız? Şu anda Türk toplumu ne durumda? Maalesef önümde bir araştırma var.

2024'te yapılan araştırmada Türkiye'nin en büyük problemi olan ancak işimize gelmediği için konuşmadığımız ve halının altına süpürdüğümüz bir konu obezite problemi. 2024'te yapılan araştırmada 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32,1'i obez, yüzde 34,6'sı fazla kilolu. Yani Türkiye'nin yüzde 66,7'si obez ve aşırı kilolu. Bizden örnek verirsek 600 tane milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu.

MHP'li Saffet Sancaklı: TBMM'deki 600 vekilin 400'ü obez ve aşırı kilolu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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