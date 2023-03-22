MHP'den Ünal Karaman ve Gökhan Zan hamlesine cevap mı geliyor? Samet Aybaba paylaşımı kulisleri salladı

Trabzonspor'un efsanesi Ünal Karaman ve eski milli futbolcu Gökhan Zan'a İYİ Partli lideri Meral Akşenir'in rozet takmasının ardından MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü teknik direktör Samet Aybaba ile kare paylaşan Yavuz, "Kıymetli hemşehrim Samet Aybaba hocamla bugünden bir kare..." notunu düştü, MHP'nin Aybaba hamlesi yapacağı söylentileri doğdu.

Futbol dünyasının önemli simalarının siyaset sahnesine atılmasıyla gündem hareketlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve teknik direktörü Ünal Karaman ile Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım formaları giyen eski futbolcu Gökhan Zan'a rozet taktı.

ÜNAL KARAMAN KONYA'DAN, GÖKHAN ZAN HATAY'DAN ADAY OLDU

Ünal Karaman,memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu. Gökhan Zan da memleketi İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

YAVUZ'DAN, SAMET AYBABA PAYLAŞIMI

Yaşananların ardından MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yavuz, ünlü teknik direktör ile birlikte olduğu kareyi "Kıymetli hemşehrim, Samet Aybaba hocamla bugünden bir kare.." notuyla paylaştı.

BAHÇELİ'NİN HEMŞEHRİSİ

Bu paylaşım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye doğumlu Samet Aybaba'nın MHP'den milletvekili aday adayı olacağı söylentilerini doğurdu.