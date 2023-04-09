Ünlü hakem Kuddusi Müftüoğlu siyasete atıldı! İşte milletvekili adayı olduğu parti

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti'den Antalya'dan 7. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

HAKEMLİK YAPTI

Süper Lig'de uzun yıllar üst düzey hakemlik yapan ve FIFA kokartı da takan Müftüoğlu, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapmıştı.

3 DİL BİLİYOR

9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Kuddusi Müftüoğlu, İngilizce, Almanca ve Fince bilmektedir.

YORUMCU OLMUŞTU

Kısa bir süre yorumculuk da yapan Kuddusi Müftüoğlu, CNN Türk ekranlarında Serdar Ali Çelikler ve Tayfun Bayındır ile birlikte program yapmıştı.