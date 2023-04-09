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Ünlü hakem Kuddusi Müftüoğlu siyasete atıldı! İşte milletvekili adayı olduğu parti

Ünlü hakem Kuddusi Müftüoğlu siyasete atıldı! İşte milletvekili adayı olduğu parti

Spor Haberleri

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den Antalya 7. sıradan milletvekili adayı oldu.

Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti'den Antalya'dan 7. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Süper Lig'de uzun yıllar üst düzey hakemlik yapan ve FIFA kokartı da takan Müftüoğlu, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapmıştı.

9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Kuddusi Müftüoğlu, İngilizce, Almanca ve Fince bilmektedir.

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Kısa bir süre yorumculuk da yapan Kuddusi Müftüoğlu, CNN Türk ekranlarında Serdar Ali Çelikler ve Tayfun Bayındır ile birlikte program yapmıştı.

Seçim Sonuçları

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kuddusi Müftüoğlu Spor Haberler

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