MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Güncelleme:
Bahis skandalı gündemini sarsmaya devam ederken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bir bahis hesabının bulunduğu iddiası tartışma yarattı. Gündoğdu'nun, konuyla ilgili TFF yönetimine açıklama yaparak hesabı "maç takibi amacıyla" kullandığını söylediği öne sürüldü.

  • MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2008-2012 yılları arasında maç takibi amacıyla bir bahis hesabı kullandığı belirtildi.
  • MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Sebahattin Şahin'in bir bahis hesabı olduğu iddia edildi.
  • MHK Üyesi İbrahim Çınar'ın 1. derece akrabasının bahis hesabını kullandığı tespit edildiği ileri sürüldü.

Hakemlerin bahis oynadığı skandalın ardından futbol kamuoyunda yankı bulan bir başka iddia, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabına sahip olduğu yönünde oldu.

Sözcü'nün haberine göre, bu gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz da katıldı.

"MAÇ TAKİBİ İÇİN KULLANDIM"

Ferhat Gündoğdu'nun toplantıda söz konusu hesabın varlığını kabul ettiği, ancak 2008–2012 yılları arasında sadece maç takibi amacıyla kullandığını belirttiği öğrenildi. Gündoğdu'nun, hesabın aktif olmadığını ve bahis faaliyetinde bulunmadığını vurguladığı aktarıldı.

MHK ÜYELERİ HAKKINDA DA İDDİALAR VAR

Aynı haberde, MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Sebahattin Şahin'in de bir bahis hesabının bulunduğu, ayrıca MHK Üyesi İbrahim Çınar'ın ise 1. derece akrabasının hesabını kullandığının tespit edildiği ileri sürüldü.

SKANDAL BÜYÜYOR

Tüm bu gelişmeler, bahis skandalının yalnızca hakemlerle sınırlı kalmadığını, Merkez Hakem Kurulu yönetimine kadar uzandığını ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıkagan soylu:

Kaldırın şu bahis olayını Gençleri mahvedeceksiniz .Kumar süründürür.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPaşa3424:

Çok masum çok profesyonel:)!

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Bu adama gram güvenmiyorum bu elemanda araştırılsın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

dünya kadar maç takip uygulaması varken mi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

2 gündür bunu söylemek için mi köşe bucak kaçıyorsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
