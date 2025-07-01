MHK, 2025-2026 Sezonu Hakem ve Gözlemcilerini Açıkladı

MHK, 2025-2026 Sezonu Hakem ve Gözlemcilerini Açıkladı
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Merkez Hakem Kurulu, 2025-2026 futbol sezonunda Kayseri Bölgesi'nden görev yapacak hakem ve gözlemcileri duyurdu. Üst Klasman Yardımcı Hakemleri arasında Mustafa Savranlar ve Furkan Ulu yer alırken, toplam 27 isim Kayseri'den görevlendirildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-2026 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Kayseri Bölgesi'nden Üst Klasman Yardımcı Hakem kadrosunda Mustafa Savranlar ve Furkan Ulu yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri'den Üst Klasman Yardımcı Hakemi, Klasman Hakemi, Klasman Yardımcı Hakemleri, Bölgesel Hakemleri, Bölgesel Yardımcı Hakemleri ve Kadın Bölgesel Hakemi görev yapacak. Kayseri Bölgesi'nden toplam 27 isim görev yapacak. FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ise MHK tarafından yeni sezon hakem listesinde yer almadı. Açıklanan liste sonrası Kayseri Bölgesi'nden görev yapacak hakemler ve gözlemciler listesi şu şekilde:

Üst Klasman Yardımcı Hakemleri: Mustafa Savranlar- Furkan Ulu

Klasman Hakemleri: Ramazan Haymana- Bekir Kahraman

Klasman Yardımcı Hakemleri: Recep Güneş-Levent Yeşilyurt-İbrahim Bayram- Yasin Emre Ceylan

Kadın Bölgesel Hakem: Mervenur Topaktaş

Bölgesel Hakemler: Hacı Güverti-Cenk Uluçınar-Ali Yıldız-Ebu Talha Rasim Köse

Bölgsel Yardımcı Hakemler: Osman Baruk-Erkan Kırçıl-Furkan Koç-Burhan Başpıanr-Mustafa Uçkan-Hamza Yıldız

Klasman Gözlemcileri: Ahmet Cengiz Duman- Hüseyin Otyakmaz-Fahri Aksoy, Ömer Murat Ülger-Ali Etlikçi

Bölgesel Gözlemciler: Ünal Adıgüzel-Ceyhun Gürbüz-Naci Serkan Sarıkaya - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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