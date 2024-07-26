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MHK, 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı

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Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Kayseri Bölgesi'nden Süper Lig kategorisinde Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar görev yapacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Kayseri Bölgesi'nden Süper Lig kategorisinde Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri'den Süper Lig Yardımcı Hakemi, B Klasman Hakemi, B Klasman Yardımcı Hakemleri, C Klasman Hakemleri, C Klasman Yardımcı Hakemleri, Bölgesel Hakemleri ve Bölgesel Yardımcı Hakemleri görev yapacak. A Klasman Hakem ve Kadın Bölgesel Hakem kadrosunda Kayseri'den hakem yer almadı. Kayseri Bölgesi'nden toplam 19 hakem, listede kendisine yer buldu. FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ise MHK tarafından yeni sezon hakem listesinde yer almadı.

Açıklanan liste sonrası Kayseri Bölgesi'nden görev yapacak hakemler listesi şu şekilde:

Süper Lig Yardımcı Hakemi: Mustafa Savranlar

B Klasman Hakemi: Necati Selçuk Şahin

B Klasman Yardımcı Hakemleri: Furkan Ulu, Halit Karacabay, Osman Baruk, Recep Güneş

C Klasman Hakemleri: Özgür Reha Alıcı, Ramazan Haymana

C Klasman Yardımcı Hakemleri: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem: Sinen Özpınar

Bölgesel Hakemleri: Hacı Güverti, Bekir Kahraman, Cem Eray Eşmeyaka, Cemal Emre Gömeç, Hakan Çam

Bölgesel Yardımcı Hakemleri: İbrahim Bayram, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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