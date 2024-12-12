Metin Korkmaz'dan Adana Demirspor'a Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Adana Demirspor eski başkanı Metin Korkmaz, Adana Demispor Kulübü'nün hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Tüm taraftarlara rica ediyorum sosyal medya üzerinden Murat başkana saygı istiyorum" dedi.

Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle bir araya geldi. Murat Sancak ile 5 aydır konuşmadığını ve kendisiyle görüşmek istediğini belirten Korkmaz, "Adana Demispor üzerinden, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaları doğru bulmuyorum. Şu an Adana Demispor Kulübü'nün hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Tüm taraftarlara rica ediyorum sosyal medya üzerinden Murat başkana saygı istiyorum. Saygının olmadığı yerde sevgi de olmaz. Adana Demispor Kulübü 2. Lig'e de düşebilir. 3. Lig'e de düşebilir. Amatöre de düşebilir. Marka değeri olmadığı kadar daha aşağılara çekilir. Adana Demirspor çok kötü günler geçirdi ama hiçbir zaman bu kadar parçalanmadı. Başkanına hiçbir taraftar o kelimeleri yazamaz. Başkanımızın da sosyal medya üzerinden diyaloglarını da doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"2 sene içinde Süper Lig şampiyonluğunu bekliyordum"

Murat Sancak'ın ekonomik beklentilerini gerçekleştirseydi durumun çok daha farklı olacağını ifade eden Korkmaz, "2 sene içinde Süper Lig şampiyonluğunu bekliyordum. Ama maalesef bazen imkanlarınız olmaz. Karşılığı da bu olur. Şu an tabii ki mevcut durum böyle gittiği zaman destek olunmadığı zaman amatöre kadar gidecek bir durum söz konusu şu an. B Grubuna düştü oradan direkt amatöre düşebilir. Bunların hepsi müdahale edilmezse var" dedi.

Metin Korkmaz konuşmasının sonunda Murat Sancak'ı arayacağını telefonunu açar ve kabul ederse kendisiyle toplantı yapmak istediğini söyledi. - ADANA