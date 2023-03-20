Mete Kalkavan'ın yaptığı hareket Alanyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçti

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in Alanyaspor maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmemesi tartışılırken, hakem Mete Kalkavan'ın pozisyon sonrası yaptığı hareket adeta maçın önüne geçti. Samuel'in hareketi sonrası futbolcunun yanına koşarken elini genelde hakemlerin kırmızı kartının bulunduğu arka cebine götüren Kalkavan, daha sonra bir anda ön cebinden sarı kartı çıkardı. Sosyal medyada gündeme oturan hareket için, "Kalkavan'a kimden talimat geldi?" yorumları yapıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Osayi-Samuel'in tartışılan pozisyonu ve hakem Mete Kalkavan'ın pozisyonda aldığı aksiyon damga vurdu.

SARI KART TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Osayi-Samuel, 18. dakikada Yusuf'a sert bir müdahalede bulundu. Nijeryalı futbolcunun hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılması tepki çekerken, birçok yorumcu pozisyon için kırmızı kart verilmesi gerektiği fikrinde birleşti.

YAPTIĞI HAREKET TEPKİ ÇEKTİ

Ancak pozisyonun da önüne geçen hareket Mete Kalkavan'dan geldi. Deneyimli hakem, pozisyonun yaşandığı bölgeye eli arka cebinde gitti ve herkes kırmızı kart çıkaracağını düşündü. Kalkavan, Osayi'nin yanına geldiğinde ise bir anda ön cebinden sarı kartını çıkardı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntü için, "Kalkavan'a kimden talimat geldi?" yorumlarında bulunuldu.

Mete Kalkavan'ın tepki çeken hareketi:

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports