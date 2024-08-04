Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

Milli Okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk erkekler bireysel çeyrek final müsabakasında Güney Kore'den rakibi Woojin Kim ile karşılaştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Son olimpiyat şampiyonu Mete, Woojin Kim'e 6-4 mağlup olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti. Mete, son 16 eleme turunda Fransız rakibi Thomas Chirault'u 5-1 geriye düştüğü müsabakada 6-5 mağlup etmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

MADALYALARDAN BİRİNDE ONUN İMZASI VAR

Türkiye, şu ana kadar olimpiyatlarda 1 gümüş ve 1 bronz ile 2 madalyaya ulaştı. Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise bronz madalya kazandı.