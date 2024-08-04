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Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk erkekler bireysel çeyrek final müsabakasında Güney Koreli rakibi Woojin Kim'e 6-4 yenilen son olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, olimpiyatlara veda etti. Klasik Yay Erkek Milli Takımı adına da yarışan Mete, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile birlikte bronz madalya kazanmıştı.

Milli Okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk erkekler bireysel çeyrek final müsabakasında Güney Kore'den rakibi Woojin Kim ile karşılaştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Son olimpiyat şampiyonu Mete, Woojin Kim'e 6-4 mağlup olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti. Mete, son 16 eleme turunda Fransız rakibi Thomas Chirault'u 5-1 geriye düştüğü müsabakada 6-5 mağlup etmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

MADALYALARDAN BİRİNDE ONUN İMZASI VAR

Türkiye, şu ana kadar olimpiyatlarda 1 gümüş ve 1 bronz ile 2 madalyaya ulaştı. Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

Gjerj Kastoroiti:

buda simardi galibiyet hareketleri vs vs gazoz oldu demek ki siz Naim Süleymanoğlu gibi Halil mutlu gibi sporcuları örnek almanız gerekiyor gazoz oldun geçmiş olsun

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Ahmet Aydın null:

yazık oldu biz çok şişiyoruz beklentimiz çok yüksek Türk toplumunu olarak spor bize göre değil hatta biz odun gelip palağ gidiriyoruz

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Billy gates:

POF POFFLAYIN SONRA BALONLAR BİRER BİRE SÖNSÜN HAVA GAZI

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Ahmet Çakır:

Gazozun köpüğü söndü demek ki.Zaten takım bazında atışlarından belliydi bu sene bir cacık olmayacağı.

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Efe Karahanlı:

Düz yolda yürüyemeyen adamlar olimpiyat sporcularını eleştiriyor:))

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Hasann hasann:

Karşınızda olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonu var, tenekeler spor bu olabilir elenebilir daha uzun yol var önünde. Boş boş konuşmayın

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Ahmet Gündoğdu:

ne boş işler,sanki ülke fetetti..

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Siranuş Nermer:

adamlar müzik eşliğinde at dansettirip madalya gazanıyorlar ??

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Sedat DOĞAN:

Gazozun asidi kaçtı mı çöp olur :)

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