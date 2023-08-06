Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı mağlup ederek finale yükseldi. Bu galibiyetle birlikte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kota kazandı.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 6-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, yarı finalde karşılaştığı Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 28-28, 29-29, 28-28, 27-28 ve 28-29 setler sonucu 6-3 mağlup ederek finale yükseldi. Mete Gazoz finalde Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya gelecek.