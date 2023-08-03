Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın erkekler klasik yay kategorisinde adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, El Salvador'dan Oscar Ticas'ı 7-3, Hindistanlı Tushar Prabhakar Shelke, İsviçreli Florian Faber ve ABD'li okçu Brady Ellison'ı 6-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.