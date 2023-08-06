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Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Bu zaferle Gazoz, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almaya hak kazandı.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu altın madalya, Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu. Gazoz, bu şampiyonluk ile Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almaya da hak kazandı.

Kaynak: ANKA / Spor

Mete Gazoz Dünya Spor Haberler

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