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Mete Gazoz'dan 2025 Dünya Şampiyonası Hedefi: Altın Madalya

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Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılında Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmayı hedeflediğini açıkladı. 2024 yılında önemli başarılara imza atan Gazoz, hazırlık sürecine dair planlarını paylaştı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk okçuluğunun uluslararası alandaki en büyük temsilcilerinden biri olan milli sporcu Mete Gazoz, 2024 yılını başarılarla tamamladı.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bireysel altın madalya kazanarak tarih yazan Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da takım halinde Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ekipte yer aldı.

Bu yıl Avrupa Şampiyonu ünvanını da kariyerine ekleyen milli sporcu, gelecek yıl eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli okçu Mete Gazoz, AA muhabirine, 2024 yılı ve Paris Olimpiyatları'nı değerlendirerek, başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Almanya'nın Essen kentinde 7-12 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerine Avrupa şampiyonluğu ünvanını da eklediğini hatırlatan Gazoz, takım halinde üçüncülük elde ederek büyük başarı elde ettiklerini belirtti.

"Bireysel hedefim altındı, ama tecrübelerim daha kıymetli"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlarda ilk defa takım halinde bir madalya kazandıklarını dile getiren Gazoz, "Tokyo'dan sonra hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım halinde madalya almaktı. Hedefimizi gerçekleştirdik. Tabii ki de benim bireysel hedeflerim de vardı. Altın madalya hedefim vardı. Fakat çeyrek finalde elendim. Bunu başarısız olarak görmüyorum. Oradan çıkardığım dersler, kazandığım tecrübeler var. Bunların doğrultusunda bir 4 yıllık bir süreç var önümüzde. Bu 4 yılı iyi değerlendirip en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum." dedi.

2025 yılı için planlarını da paylaşan Mete Gazoz, gelecek yılın daha sakin bir yarışma takvimine sahip olduğunu ve bunun kendisine hazırlık için daha fazla fırsat sunacağını anlatarak, "Şubat ayında Samsun'da Avrupa Salon Şampiyonası düzenlenecek. Burada hem bireysel hem takım halinde madalya kazanmayı hedefliyorum. Asıl büyük hedefim gelecek yıl Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonasına ayrı bir önem verdiğini ifade eden Gazoz, Güney Kore'nin okçulukta güçlü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, "Kore okçulukta önemli bir isim. Orada bir kez daha dünya şampiyonu olmak istiyorum. Aynı zamanda takım halinde son dünya şampiyonasında ikinci olmuştuk. Bu sefer onu da altına çekip ve 2025 sezonunu şampiyonlukla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Spor
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