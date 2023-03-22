Mesut Özil'in vedası dünya basınını salladı! "Futboldan bıktı"
Spor Haberleri
Mesut Özil'in futbolu bırakması Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Alman asıllı yıldızın kararı manşetleri süslerken Real Madrid'de yıldızlaştığı ve parlak bir futbol kariyeri geçirdiğine dair haberler yapıldı.
Avrupa basını, dünya devlerinin forması giyen ama bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı elde edemeyen Mesut Özil'in futbol kariyerini sonlandırmasına oldukça dikkat kesildi.
Mesut Özil'in 34 yaşında futbola veda etmesini internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "Dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı. Özil'in futbolun yanı sıra aktif bir iş insanı olduğu, kripto para, spor kıyafetleri, kafeterya ve elektronik spor gibi çok farklı sektörlerde şirketlerinin olduğu belirtildi.
İşte Mesut Özil için Alman basınında atılan manşetler;
Der Spiegel, "2014 Dünya Şampiyonu Mesut Özil kariyerini noktaladı. 92 kez Alman Milli Takımı formasını giyen Mesut Özil futboldan bıktı ve sosyal medyadan emekliliğini duyurdu"
Bild, "Mesut Özil futbolu bırakıyor. 2014 Dünya Şampiyonu olan futbolcu kariyerinin sonunu resmen açıkladı"
T-Online, "Son olarak Türkiye'de forma giyen Mesut Özil sürpriz hamlesini açıkladı. Özil kariyerini sonlandırdığını kamuoyuna açıkladı. Mesut Özil Almanya'nın oyununu yıllarca şekillendirdi. 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda muazzam bir rol oynadı."
Kicker, "Mesut Özil 34 yaşında kariyerini bitirdiğini açıkladı. Eski milli oyuncunun Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi vardı ancak bu sezon sadece 7 maç oynadı ve uzun süreli sakatlıklar yaşadı."
Süddeutsche Zeitung, "Mesut Özil profesyonel futbolculuk kariyerine 34 yaşında son verdi. Mesut için birkaç sakatlıktan sonra büyük futbol sahnesinden ayrılma zamanı geldi."
Sport gazetesi, Özil'in teknik direktör Jose Mourinho döneminde "yıldız transfer" olarak Real Madrid'e geldiğini ve "parlak bir futbol kariyeri geçirdiğini" yazdı.
Mundo Deportivo da Mesut Özil'in sosyal medya hesabından futbola veda eden mesajı sırasında Real Madrid formalı fotoğrafını kullanmasına dikkati çekti.