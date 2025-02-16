Mesut Özil'den Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Türkiye'de Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 22 Mart 2023 tarihinde Başakşehir forması altında futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, kariyeri ve Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki eski futbolcu, jübilesini Fenerbahçe'de yapmak istediğini ama izin verilmediğini söylerken, neden Türk Milli Takımı'nı seçmediğini açıkladı.

"ARDA VE KENAN'IN BAŞARAMAYACAĞI ŞEY YOK"

Vav TV'de yayınlanan Gençlerle Baş Başa programının konu olan Mesut, Arda Güler ve Kenan Yıldız için "Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkmamız lazım. Kötü de oynasalar iyi de oynasalar milleti arkasında olduğu zaman başaramayacakları şey yok" ifadelerini kullandı.

"ARDA'YI KENDİME BENZETİYORUM"

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Mesut Özil, "Şu an futbola baktığımda çok keyif almadığım bir dönemdeyim, benim dönemimde büyük isimler vardı, ama şu an Arda Güler'i kendime benzetiyorum" dedi.

NEDEN TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI SEÇMEDİ?

36 yaşındaki isim, neden Türk Milli Takımı'nı seçmediği konusuna ise "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur. Ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı. Almanya Milli Takımı'ndan da çok başarılar elde ettim, saygısızlık etmiş olurum. Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden. Dil yok, aile yok, para yok. Yalnızsın, çalışıyorsun, evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun. Dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık" sözleriyle açıklık getirdi.

"FENERBAHÇE'DE BIRAKMAMA İZİN VERMEDİLER

Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyleyen Özil, "Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi, birkaç yıl oynadıktan sonra kariyerimi Fenerbahçe'de bitirmek istiyordum. Ama izin vermediler. Sonrasında zaten Başakşehir'e gittim, ardından da ikinci çocuğum dünyaya geldi, futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım. Huzuru ve mutluluğu bulmak için futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım. Huzuru ve mutluluğu buldum" açıklamasını yaptı.

JOSE MOURİNHO SÖZLERİ

Jose Mourinho ile ilgili açıklama yapan Mesut Özil "Oyuncu olarak beni zorlayan yoktu ama takım olarak Barcelona'ya El Clasico'da oynamak çok zordu. 2010 yılında ilk imzamı attıktan sonra Madrid'e, Barcelona'ya 5-0 kaybettik ve topu görmedik. 5-0 kaybettik, soyunma odasında herkes üzgün. Jose mOurinho kızacak sandık. Sinirli bir şekilde geldi ve herkesin ensesine vurdu. "Yüzünüzü kaldırın, kaybedeceğinizi biliyordum. Size söz veriyorum, Benim adım Jose Mourinho ise ikinci yıl, bunları ezip geçeceğiz' dedi ve öyle de oldu. İnşallah bunu bu sene Fenerbahçe'de de yapar" şeklinde konuştu.

"TÜRK HAKEMLERİNE ACIYORUM"

Türk hakemleri hakkında da konuşan Mesut, "Buradaki hakemlere acıyorum. Çok zor bir iş, iki tarafı da mutlu edemezsin! Her zaman bir kaybeden oluyor, Allah kolaylık versin. Bazen bizim millet kolaya kaçıyor, maçı kaybettikten sonra başkalarına suç atıyor. Avrupa'da sistem öyle oturmuş ki, büyük takımlar hakeme rağmen kazanabilir. İnsan önce kendisine bakmalı, sadece hakemlere suç atmak yazık oluyor! Onlar da insan ve hata yapabilirler. Sadece futbolu değil, tüm spor sahiplenmemiz ve birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ARSENAL'A GELECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"

2010 yılında 18 milyon euro karşılığında Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil, İspanyol devi dışında gelen teklifleri de şu sözlerle açıkladı;

"Paris Saint Germain istiyordu, Bayern Münih istiyordu. Madrid'e gitmeden önce Wenger aramıştı ama 'Kusura bakma Real'den teklif geldi, oraya gideceğim' dedim. Ama ayrılırsam Arsenal'e geleceğimi söylemiştim ona. Zaten öyle de oldu."