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Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

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Eski futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan bir klibi televizyonundan açarak, "Allah senden razı olsun reis" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra temelli olarak Türkiye'ye taşınan Mesut Özil, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un altyapısının başına geçti. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan eski futbolcu yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN REİS"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazırlanan bir klibi televizyonundan açan Türk asıllı Alman futbolcu o anları sosyal medyadan paylaştı. Mesut Özil yaptığı paylaşımda "Allah senden razı olsun reis" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

İşte Özil'in o paylaşımı;

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Müslümanların rağbet etmediği siteler de ki Erdoğan sevilmiyormuş havasına bakmayın esasen bu halk REİS'ine aşık... tek sorun ekonomi o da çözülür inş

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Milyonlar bela okurken bunun duası mı kabul olacak

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

ya mesut....teyyo ile o pozu verdigin günden beri işsizsin...avrupada hicbir takim seni almiyor...onuda yazsaydin altina

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Haber YorumlarıSeko:

Kesin bişeyler kaptı gene .......

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Gençlik ve spor bakanlığı loading ...

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Yalama

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Almanya da iken de Merkeli överdi!

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