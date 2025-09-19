Mesut Çebi Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Avusturya'nın Andau kentinde gerçekleşen 17. EHF Olağan Kongresi'nde Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, delegelerin oylarıyla Avrupa Hentbol Federasyonu yönetim kuruluna seçildi.

Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "'Yeni Yol Yeni Hentbol' diyerek çıktığımız bu yolda, EHF Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olmanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu önemli göreve layık görülmemde desteklerini esirgemeyen, başta hentbol ailemiz olmak üzere tüm spor camiamıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarı, yalnızca şahsıma değil; güzel ülkemize ve Türk gençliğine duyulan güvenin bir yansımasıdır. Hep birlikte yürüttüğümüz çalışmaların, emeğin ve inancın bir sonucu olarak bu noktaya geldik. Yeni görevimde Türk hentbolunu ve sporunu Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek, daha fazla fırsat oluşturmak ve hentbolun gelişimine katkı sağlamak için var gücümle çalışacağım. Destekleriyle yanımda olan herkese tekrar teşekkür ediyor, bu gururu tüm hentbol ve spor ailemizle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL