Gençlerbirliği galibiyeti ardından konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İkinci devreye daha iddialı başlamamız gerekiyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Bandırmaspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mesut Bakkal, oyunun büyük bölümünde üstün olduklarını belirterek, "Çok pozisyon yakaladık. Özellikle oyuna başlangıç önde baskı deneme ve skoru bulduktan tekrar ayağa kalkma önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum, haftalar gittikçe performansları daha da artıyor. Kulübün işleyişi açısından bu başarıyı getireceğini biliyorduk. Çalıştığım Gençlerbirliği ve Sivasspor kulüplerinin daha başarılı olacağına inanıyorum. İlk yarıyı bitirdik, bir hafta dinleneceğiz ondan sonra ikinci devreye daha iddialı başlamamız gerekiyor. İddialıyız da hem yönetim hem kendim hem de futbolular olarak. Artık bu işi yapabileceğimize inanıyoruz ve bende yapacaklarına inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA