Messi ve Ronaldo kanka oldu! İkilinin ortak paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı. Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı, adeta etkileşim yağdı.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, ortak paylaşım yaptı. Bir markanın buluşturduğu ikili, eş zamanlı olarak bir arada oldukları fotoğrafı paylaştı.

ORTALIK YIKILDI

Messi ve Ronaldo'nun paylaşımlarına adeta etkileşim yağdı. Futbolseverler Messi ve Ronaldo'nun bir araya gelmesinden dolayı hayli mutlu oldu.

ILIMLI AÇIKLAMALAR

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi'yi yücelten açıklamalar yapmıştı. Ronaldo, "En beğendiğim futbolcular Messi ve Zidane. Messi ile aynı sahneyi paylaştık. Çok iyi bir reakbet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.