Üye Girişi
Haberler

Messi tezahüratlarını duyan Cristiano Ronaldo'nun hareketi olay oldu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımının 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldığı Al-Shabab maçında, rakip takım tribünlerinin, Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlara tepki gösterdi. Ronaldo'nun taraftarlara yönelik hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, önceki gün Al-Shabab deplasmanında, rakip takım taraftarının Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlar sonrası çılgına döndü. Tribünlere dönerek yaptığı hareket sosyal medyaya damgasını vurdu...

Pro Lig, 21.hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Al-Shabab deplasmanına çıktı. Al-Shabab karşısında zorlanan Al-Nassr, Talisca'nın 86'da bulduğu golle, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken, maç fazlasıyla lider olan Al-Hilal ile olan puan farkını da 4'e indirdi.

Messi tezahüratlarını duyan Cristiano Ronaldo'nun hareketi olay oldu

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN HAREKET

Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. 21.dakikada takımının ilk golüne de imzasını atan Ronaldo'nun, rakip takım taraftarının 'Messi' tezahüratlarına yönelik yaptığı hareket sosyal medyayı salladı.

Messi tezahüratlarını duyan Cristiano Ronaldo'nun hareketi olay oldu

Lionel Messi lehine yapılan tezahüratları duyan Ronaldo önce elini kulağına götürerek 'duyamıyorum' imasında bulundu. Sonrasında da tribünlere yönelik bir harekette bulunan Ronaldo'nun bu görüntüleri sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Messi tezahüratlarını duyan Cristiano Ronaldo'nun hareketi olay oldu

BU İLK DEĞİL

Portekizli daha önce de, Riyad Sezon Kupası'nda Al-Hilal ile karşılaştıkları maçta, rakip taraftarın Messi tezahüratları sonrası tribünlere dömüş "Buradan olan benim, Messi" değil demişti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Cristiano Ronaldo Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı? MALATYA İFTAR VAKTİ | Malatya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SAKARYA İFTAR VAKTİ | Sakarya'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ | Eskişehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KOCAELİ İFTAR VAKTİ | Kocaeli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ERZURUM İFTAR VAKTİ | Erzurum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ORDU İFTAR VAKTİ | Ordu'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ İFTAR VAKTİ | Kayseri'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUĞLA İFTAR VAKTİ | Muğla'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! İZMİR İFTAR VAKTİ | İzmir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title