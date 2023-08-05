Messi, temizlik görevlisini ekmeğinden etti

Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami'nin stadyumunda çalışan temizlik görevlisi Cristian Salamanca, yıldız futbolcudan imza aldıktan sonra işinden oldu. Salamanca, Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzatarak imza aldı. Ancak bu olayın hemen ardından stadyum güvenliği tarafından alandan uzaklaştırıldı ve işine son verildi.

Inter Miami takımının DRV PNK Stadyumu'nda çalışan temizlik görevlisi Cristian Salamanca, Messi'den imza aldıktan sonra işten atıldı.

İMZA ALDIKTAN SONRA İŞİNDEN OLDU

Arjantin medyasında yer alan habere göre, Otobüslerin park ettiği alandaki banyoları temizleyen Salamanca, Messi'ye "Hey, dünya şampiyonu" diye seslendi ve ardından Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı. Messi'nin formayı imzalamasından hemen sonra ise stadyum güvenliği Salamanca'nın yanına gelerek temizlik işçisini alandan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından Salamanca'nın işine son verildi.

"HER SANİYESİNE DEĞERDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Salamanca, Messi'nin imzasını aldıktan sonra kovulduğunu söyleyerek "Ama her saniyesine değerdi" diye konuştu.

MESSI'DEN İMZA ALMAK YASAK

Messi'nin Inter Miami ile imzaladığı sözleşmenin kendisine 'maksimum güvenlik' sağladığı ifade edilirken, kulüp çalışanları ve taşeron işçiler de dahil tüm çalışanlardan işe başlamadan önce 'profesyonel davranışlarını' korumalarının talep edildiği ve Inter Miami'nin 10 numarası Messi'den fotoğraf veya imza almalarının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.