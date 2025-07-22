Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı

Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
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Lionel Messi'nin unutulmaz golü, Refik Anadol'un yapay zeka destekli sanat projesiyle dijital esere dönüştü. Christie's müzayedesinde 1,8 milyon dolara satılan çalışma, UNICEF aracılığıyla eğitime destek sağlayacak.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği golü, Refik Anadol'un "A Goal in Life" projesiyle "sanat eserine" dönüştü.

TÜM GELİR HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Yeni medyada "eserler" üreten Refik Anadol'un Christie's Müzayede Evinde açık artırmaya çıkarılan eserinden elde edilen tüm gelir, hayır kurumlarına bağışlanacak. A Goal in Life" projesinde Messi'nin 2009'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürülüyor.

Messi'nin Golü Sanat Eseri Olarak 1.8 Milyon Dolara Satıldı

1 MİLYON 865 BİN DOLARA SATILDI

Messi'nin "en sevdiği golü" attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlenerek nefesi, kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda 8 dakikalık, 16K çözünürlükte "hafıza tapınağı" olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı. New York'ta 12–22 Temmuz arasında sergilenen dijital eseri, çevrim içi Christie's açık artırmasıyla satışa çıkarıldı. Çalışma açık artırmada 1 milyon 865 bin dolara satıldı.

64.8 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Sergi süresince yaklaşık 3 bin 500 ziyaretçi, 10 günde eserle buluştu. Eserle ilgili 927 basın yayını çıktı ve 64,8 milyon izlenmeye ulaştı. Elde edilen fonlar, Inter?Miami?CF?Vakfı aracılığıyla UNICEF iş birliğinde, Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

Hayırlıy uğurlu oldun para. Umarıum banada bi 10 veya 50 bin dolarcık verirler.

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