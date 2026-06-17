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Messi'nin hat-tricki Arjantin'e galibiyeti getirdi; Arjantin-Cezayir: 3-0

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2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin, Messi'nin 3 golüyle Cezayir'i 3-0 yendi.

SON dünya şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cezayir'i Messi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas şehrinde yer alan Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Messi damga vurdu. 17'nci dakikada sahneye çıkan Messi takımını öne geçirdi ve ilk yarı 1-0'lık Arjantin üstünlüğüyle sona erdi. 60 ve 76'ncı dakikalarda Messi attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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