Haberler

Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Lionel Messi'yi 4 aylığına kiralama girişimiyle ilgili iddialara, Inter Miami'den resmi açıklama geldi. ABD ekibi, Arjantinli süper yıldızı başka bir takıma göndermeye niyetli olmadığını duyurdu.

  • Inter Miami, Galatasaray'ın Lionel Messi'yi kiralamak için yaptığı teklife resmi olarak olumsuz yanıt verdi.
  • Lionel Messi, futbolu Inter Miami'de bırakmaya kararlı olduğunu belirtti.
  • Galatasaray, Messi transferi konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Son günlerde Galatasaray'ın, Lionel Messi'yi sezonun ikinci yarısı için kiralamayı planladığı iddiası futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak Arjantin basını DSports'un haberine göre, Inter Miami, sarı-kırmızılı kulübün teklifine resmi olarak olumsuz yanıt verdi.

Haberde, Inter Miami yönetiminin Messi'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı, bu nedenle görüşmelerin teklif aşamasına gelmeden sonlandığı belirtildi.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Ailesiyle birlikte ABD'de yaşamaktan memnun olan 37 yaşındaki Messi'nin, düzenini bozmak istemediği ifade edildi. DSports'un iddiasına göre Arjantinli yıldız, futbolu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de bırakmaya kararlı.

GALATASARAY CEPHESİ BEKLEMEDE

Galatasaray cephesinden ise konuya dair resmi bir açıklama yapılmazken, Osimhen ve Leroy Sane transferlerinde olduğu gibi büyük ses getirecek hamlelerin sürdüğü ifade ediliyor. Messi'nin adı, kısa süreli bir Avrupa dönüşü ihtimali üzerinden gündeme gelse de, Inter Miami'nin tavrı sonrası bu ihtimal şimdilik tamamen kapanmış görünüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNetherill:

yohammnnaaa :D

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Şımartmayın şu sevimsiz insanı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Barış formsuz diye Messi'mi alınır yuh artık Dursun Başkan :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.