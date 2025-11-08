Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Son günlerde Galatasaray'ın, Lionel Messi'yi sezonun ikinci yarısı için kiralamayı planladığı iddiası futbol gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak Arjantin basını DSports'un haberine göre, Inter Miami, sarı-kırmızılı kulübün teklifine resmi olarak olumsuz yanıt verdi.

Haberde, Inter Miami yönetiminin Messi'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı, bu nedenle görüşmelerin teklif aşamasına gelmeden sonlandığı belirtildi.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Ailesiyle birlikte ABD'de yaşamaktan memnun olan 37 yaşındaki Messi'nin, düzenini bozmak istemediği ifade edildi. DSports'un iddiasına göre Arjantinli yıldız, futbolu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de bırakmaya kararlı.

GALATASARAY CEPHESİ BEKLEMEDE

Galatasaray cephesinden ise konuya dair resmi bir açıklama yapılmazken, Osimhen ve Leroy Sane transferlerinde olduğu gibi büyük ses getirecek hamlelerin sürdüğü ifade ediliyor. Messi'nin adı, kısa süreli bir Avrupa dönüşü ihtimali üzerinden gündeme gelse de, Inter Miami'nin tavrı sonrası bu ihtimal şimdilik tamamen kapanmış görünüyor.