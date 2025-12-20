Haberler

Messi'den "Cinsel ilişkiler hakkında konuşalım" yorumuna olay tepki

Messi'den 'Cinsel ilişkiler hakkında konuşalım' yorumuna olay tepki
Güncelleme:
Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, bir televizyon programında 'Cinsellik' başlığının açılmasına sert bir tepki gösterdi. Messi, bu konunun tartışılmasını 'saçma' olarak nitelendirerek rahatsızlığını ifade etti. Yıldız futbolcunun bu tepkisi sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı Messi'nin özel hayatına dair sorulara mesafeli duruşunu destekledi.

Lionel Messi'nin bir programda verilen konu başlığına verdiği tepki kısa sürede gündem oldu. Arjantinli yıldızın, yöneltilen soru karşısındaki şaşkınlığı ve sert çıkışı dikkat çekti.

"CİNSEL İLİŞKİLER HAKKINDA KONUŞALIM"

Programda "Cinsellik. Hadi cinsel ilişkiler hakkında konuşalım" başlığının açılması üzerine Lionel Messi, konudan rahatsızlığını açık ifadelerle dile getirdi.

"BÖYLE SAÇMA BİR KONUYU MU KONUŞACAĞIZ"

Dünya yıldızı futbolcu, "Dur. Ciddi misiniz? Gerçekten böyle saçma bir konuyu mu konuşacağız? Buraya kadar bunun için mi geldiniz?" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Messi'nin bu çıkışı sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı yıldız futbolcunun özel hayatına dair sorulara mesafeli duruşunu destekledi.

500
