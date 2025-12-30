Denizlili eskrim sporcusundan gururlandıran başarı

Denizli'de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda U12 Kadın Epe kategorisinde Türkiye 6'ncısı olan sporcu Meryem Koru'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Denizli'de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan eskrim kursunda eğitim alan sporcu Meryem Koru, Denzili'yi temsilen katıldığı önemli bir organizasyonda büyük bir başarıya imza attı. 19-27 Aralık 2025 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen U10-U12-U14 Epe Türkiye Kupası müsabakalarında, U12 Kadın Epe kategorisinde mücadele eden Meryem Koru, 123 sporcu arasından Türkiye 6'ncısı olarak madalya kazanmayı başardı. Esat Sivri Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan Meryem Koru, sergilediği üstün performansla hem ailesini hem de Denizli'yi gururlandırdı. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi eskrim eğitmeni Emirhan Kelçeoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eskrim antrenörü Gül Bircan tarafından hazırlanan genç sporcu, kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Türkiye altıncılığı madalyasına uzandı. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, başarılı sporcu Meryem Koru'yu ve emeği geçen eğitmenlerini makamında kabul ederek başarı ve teşekkür belgesi ile hediye takdim etti. Sarıca, Şubat ayında yapılacak olan Türkiye geneli yarışmalarda da Meryem Koru'ya başarılar diledi. - DENİZLİ