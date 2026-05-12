Haberler

Avrupa şampiyonu Merve'nin şampiyonluk alışkanlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat, mutluluğunu paylaşıp olimpiyat madalyasını hedeflediğini söyledi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Merve ile gurur duyduklarını belirtti.

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, çok mutlu olduğunu belirterek "Şampiyon olmaya çok alıştım." dedi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonada kadınlar 53 kiloda altın madalya alan Merve, final maçından sonra duygularını "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyon olmaya çok alıştım. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. O şampiyonluktan sadece 2 hafta sonra Avrupa şampiyonu olmak için antrenmanlara başlamıştım. Çok mutluyum. Eksik tek madalya olimpiyat. İnşallah Los Angeles'ta 2028'de o madalyayı da tamamlayacağım." sözleriyle ifade etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise Merve ile gurur duyduklarını vurgulayarak "Bir altın madalya bir sporcuya ancak bu kadar yakışır. Geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu ve bu ünvanla buraya geldi. Olimpiyat şampiyonluğu da Merve'ye yakışacak. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Almanya'da bugün 3 kez İstiklal Marşımız okunacak bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNuri Anıl Tekin:

Merve ya! Çok iyi haber! Böyle başarılı bir sporcumuz olması gurur verici! Olimpiyata gitmesi dileğiyle!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Koç:

Güzel kız başarılı olmuş tabi. Ama bu tür şeyleri erkekler de yapabilseler daha iyi olurdu. Neyse Merve'yi tebrik edelim. Umarım olimpiyat da alır. Başarılı bir sporcu gerçekten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem Kaplan:

Atatürk'ün sporla ilgili vizyonunu böyle başarılarla görmek gerçekten güzel.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Lilian Thuram, futbolculara ırkçılık konusunda söz almaları için çağrı yaptı

Dünyanın en büyük sorunlarından biri! Çözmek için herkese çağrı yaptı

İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

Dünya müzakere masasının kurulmasını beklerken İran resti çekti
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki