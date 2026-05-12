Avrupa şampiyonu Merve'nin şampiyonluk alışkanlığı

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, çok mutlu olduğunu belirterek "Şampiyon olmaya çok alıştım." dedi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonada kadınlar 53 kiloda altın madalya alan Merve, final maçından sonra duygularını "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyon olmaya çok alıştım. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. O şampiyonluktan sadece 2 hafta sonra Avrupa şampiyonu olmak için antrenmanlara başlamıştım. Çok mutluyum. Eksik tek madalya olimpiyat. İnşallah Los Angeles'ta 2028'de o madalyayı da tamamlayacağım." sözleriyle ifade etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise Merve ile gurur duyduklarını vurgulayarak "Bir altın madalya bir sporcuya ancak bu kadar yakışır. Geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu ve bu ünvanla buraya geldi. Olimpiyat şampiyonluğu da Merve'ye yakışacak. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Almanya'da bugün 3 kez İstiklal Marşımız okunacak bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.