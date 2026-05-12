2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanarak kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 58 kiloda Enes Kaplan ise bronz madalya elde etti.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda tatamiye çıktı.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, son 16 turunda Azerbaycan'dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalya'dan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunanistan'dan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu finalde Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yendi ve kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 62 kiloda mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Enes Kaplan'dan ilk Avrupa madalyası

Erkekler 58 kiloda mücadele eden Enes Kaplan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti.

Son 32 turunda Arnavutluk'tan Tedi Likometi'yi, son 16 turunda Slovenya'dan Domen Molj'u, çeyrek finalde ise Romanya'dan Scutaru Tristan'ı eleyen Enes, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya aldı. Enes, Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk kez kürsüde yer aldı.

Erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç ise turnuvadan son 32 turunda elendi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Çelik:

Çok güzel başarı ama artık erkek sporcuların da daha başarılı olması gerektiğini düşünüyorum.

Haber YorumlarıAli Özer:

Merve'ye tebrikler tabii ama bu başarılar da boşa gidiyo artık ?? Geçmişte bu tür başarılardan çok daha büyük destekler alınıyor, medya da daha çok ilgi gösteriyodu ?? Şimdi kimse umursamıyo neredeyse ?? Enes'in bronzu hoş tabi ama yarı finalde kaybetmesi sinir bozucu ?? Umarım bundan sonra daha iyi hazırlanırlar ??

Haber YorumlarıMurat Erdoğan:

Avrupa'da bunları başarabiliyoruz ama maalesef ülkenin durumu bunları desteklemek için yeterli değil, Almanlar bu sporculara nasıl da değer veriyo.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

