Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
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Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak taraftarlardan son 3 yıla ait fotoğraf ve videoları kendisine göndermelerini istedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Belçikalı yıldız oyuncu Dries Mertens sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlıyor. İstanbul'da son zamanlarını geçiren Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu.

TARAFTARLARDAN VİDEO VE FOTOĞRAFLARI İSTEDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kat Kerkhofs, taraftarlar ve medyadan son 3 sezona ait video ve fotoğrafları kendisine göndermelerini talep etti. Kat Kerkhofs, yaptığı paylaşımda 'Tüm medya ve taraftarlara çağrı: Galatasaray'daki son 3 yıla ait mümkün olduğunca fazla görüntü toplamak istiyoruz. Elinizde olan her şeyi lütfen katkat22@hotmail.com adresine gönderebilir misiniz? Çok teşekkür ederiz!' ifadelerini kullandı.

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçirdiği 3 sezonda toplamda 134 karşılaşmada forma giyen Mertens 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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