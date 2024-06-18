Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

MERT'TEN PUSKAS'A ADAY GOL

Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, birçok gol pozisyonun ardından aradığı golü 25. dakikada buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Mert Müldür, EURO 2024'ün en güzel gollerinden birine imza attı. ve Türkiye'yi Gürcistan karşısında 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT