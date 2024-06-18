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Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Mert Müldür'ün 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İşte Mert'in Puskas'a aday gösterilebilecek o golü...

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

MERT'TEN PUSKAS'A ADAY GOL

Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, birçok gol pozisyonun ardından aradığı golü 25. dakikada buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Mert Müldür, EURO 2024'ün en güzel gollerinden birine imza attı. ve Türkiye'yi Gürcistan karşısında 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

Mert Müldür'den Puskas'a aday gösterilecek şahane golGÖRÜNTÜ: TRT

Mert Müldür'den Puskas'a aday gösterilecek şahane golGÖRÜNTÜ: TRT

Mert Müldür'den Puskas'a aday gösterilecek şahane golGÖRÜNTÜ: TRT

Mert Müldür'den Puskas'a aday gösterilecek şahane golGÖRÜNTÜ: TRT

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Müldür Gürcistan Türkiye Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Mantar Baba1:

Gürcistan'a başarılar diliyorum. Gürcistan'a çok güzel dua ettim. ALLAH şu Özel kulunun her zaman duasını kabul ettiği için bu duamın da kabul olacağına yürekten inanıyorum. 2. Anavatan ülkem inşallah kazanır.

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Murat Bayraktar:

çok güzel gol ama sürekli iyi şeyleri şişirmed3 üstümüze yok.20 dakka oynadık 20 dakka düştük.bunu konuşun.nekadar güzel gol atıp bir okadar basit yediğimizi konuşun ki ilerleyebilelim

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