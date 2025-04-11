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Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı
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Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın TFF'nin Riva Tesisleri'nde yöneticilerle çay içtiği bir fotoğrafı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken, "Mert Hakan'ın orada ne işi var?" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, saha dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

GÜNDEM OLDU

Son oynanan Galatasaray derbisinde de kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Yandaş'ın TFF tesislerinde yöneticilerle çay içmesi sosyal medyada başta Galatasaraylılar olmak üzere rakip takım taraftarlarının tepkisine neden oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken, "Mert Hakan'ın orada ne işi var?" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

ÇAY İÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

Yandaş'ın Riva'da bulunan TFF binasında TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin'in odasında görüntülendiği fotoğrafa Oda TV ulaştı. Fotoğrafta Yandaş'ın aralarında TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu'nun da bulunduğu yöneticilerle oturduğu ve beraber çay içtiği görülüyor.

İşte o kare;

Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdıFotoğraf: Oda TV

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFahri Doğan:

top oynamakla alakası olmayınca kara işlerin iti olmuş

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıErsin:

TEMİ PİÇİ

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

zerre sevmem bunu ama orada olmasının ne sakıncası var anlamadım kozmik oda mı orası tff tesisleri ve bu elemanın da sonuç olarak sıfatı futbolcu(!)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Temu'dan aldığım Ibrahimovic

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıerman genç :

PARA TRAFİĞİNİ BU YÖNETİYORDUR MALUM FUTBOLCU OLMADIĞI İÇİN

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

kesin fotucudur bu gt

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Mert Hakan nasıl biri idi TFF de acaba onun gibi biri mi almışlar yanına bu çok düşündürücü bir şey şimdi ne topluluğu oldu bunlar ???

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Haber YorumlarıBerkay Yasinn:

Bu sezonun da mottosu ortaya çıktı. Şimdi fetoculer bu sezonu Mert Hakan Yandaş sezounu ilan edecek:)

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Haber YorumlarıOkan Okan:

futbol ile işi yok bunun fenerın nıye para verdıgı belli oldu

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Bu siteye 100 kere yazdim. Tff acilen ankaraya tasinmalidir. Hepsi bu. Futbol yuzde 90 duzelecek

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