Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, saha dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

GÜNDEM OLDU

Son oynanan Galatasaray derbisinde de kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Yandaş'ın TFF tesislerinde yöneticilerle çay içmesi sosyal medyada başta Galatasaraylılar olmak üzere rakip takım taraftarlarının tepkisine neden oldu. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar olaya büyük tepki gösterirken, "Mert Hakan'ın orada ne işi var?" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

ÇAY İÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

Yandaş'ın Riva'da bulunan TFF binasında TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Murat Şahin'in odasında görüntülendiği fotoğrafa Oda TV ulaştı. Fotoğrafta Yandaş'ın aralarında TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ve Protokol Sorumlusu Haydar Terzioğlu'nun da bulunduğu yöneticilerle oturduğu ve beraber çay içtiği görülüyor.

İşte o kare;

Fotoğraf: Oda TV