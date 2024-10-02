Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin kaptanlarından olan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın futbolculuğunun yanında başka bir işinin daha olduğu öğrenildi.

TAŞIMACILIK ŞİRKETİ VARMIŞ

Bursalı olan ve memleketiyle bağlarını koparmayan 30 yaşındaki Mert Hakan'ın şehirde tarifeli kara yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bir şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.

VERGİ REKORTMENLERİ SIRASINDA 29. SIRADA

Bursa'nın en fazla vergi verenler listesinde adı geçen tecrübeli futbolcu, 9 milyon 214 bin lirayla 2023 listesinin 29. sırasında kendisine yer buldu.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Bursa Osmangazi doğumlu olan Mert Hakan Yandaş, profesyonel futbolculuk kariyerine 2013 yılında Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa'da adım attı ve daha sonra Altınordu, Tire 1922, Menemen Belediye, Sivasspor formalarını giydi. 2020 yılında Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan transfer olan Mert Hakan, kaptanlığa kadar yükseldiği sarı lacivertli forma altında 130 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol, 22 asistlik performans sergileyen 3o yaşındaki futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.