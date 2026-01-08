Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin transferinin ardından Mert Günok'un transferinde de mutlu sona ulaştı.

MERT GÜNOK 10 YIL SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan eski kalecisi Mert Günok'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, 10 yıl aradan sonra kadrosuna kattığı Mert Günok ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2.5 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok'u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Mert Günok'a ailemize yeniden hoş geldin diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz.' ifadelerini kullanıldı.

MERT GÜNOK'TAN İLK AÇIKLAMA

Tekrardan yuvasına dönmesiyle ilgili sözlerine başlayan Mert Günok, "Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum." dedi.

'ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Forma numarası hakkında Mert Günok, "34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

'BU FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli kaleci, "Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe'de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum." açıklamalarını yaptı.