Haberler

Mert Günok, Kaptanlık Değişikliğine Olgunlukla Yaklaştı

Mert Günok, Kaptanlık Değişikliğine Olgunlukla Yaklaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, sosyal medya üzerinden kaptanlık değişikliğine dair düşüncelerini paylaştı. Kulübün menfaatlerine uygun davranmaya devam edeceğini belirtti ve takımın kötü gidişatına son vermek için çaba göstereceğini vurguladı.

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, kaptanlık değişikliğini olgunlukla karşıladığını belirterek, siyah-beyazlılara yarışır bir performansla elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm birkaç noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Dört sene önce Beşiktaş'a transfer olduğumda daha ilk aylarımda çok talihsiz bir şekilde sakatlandım. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş'ın hem görev verildikçe milli takımımızın kalesini korudum. Beşiktaş'ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya her çıktığımda Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış efsane büyüklerimizden örnek aldığım şekilde davranmaya özen gösterdim. Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze yakışan şekilde ve kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim.

Bu sezona takım olarak iyi başlamadık. Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.