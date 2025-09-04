Mersin Spor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp sonrası kente dönen Mersin ekibi, Servet Tazegül Spor Salonu'nda başantrenör Can Sevim yönetiminde antrenman yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, hazırlık kampının verimli geçtiğini belirtti.

Sevim, kampta oynadıkları hazırlık maçına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Daha zamana ihtiyacımız var ama istek, mücadele ve maçı bırakmama açısından gerçekten çok değerli bir maçtı. Her ne kadar sistemimiz oturmadıysa da oyuncularımızın potansiyeli olduğunu ve çok rahat skor atabileceklerini gördük. Sistem oturdukça işlerin daha kolay olacağını kendileri de fark ettiler. Bence bizim için iyi bir testti."